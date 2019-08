Fluchtversuch in Rio gescheitert

Drogenhändler will als Frau aus Gefängnis fliehen

06.08.2019, 03:09 Uhr | dpa

Flucht gescheitert: Der Häftling Clauvino da Silva in seiner Verkleidung als Frau. (Quelle: Secretariat of Penitentiary Administration of Rio de Janeiro/AP/dpa)