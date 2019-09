Auf A93 in Bayern

Geisterfahrer verursacht Unfall mit 2,4 Promille

24.09.2019, 08:33 Uhr | dpa

In Bayern ist ein betrunkener Autofahrer auf der A93 auf die Gegenfahrbahn geraten und hat ein anderes Auto zum Ausweichen gezwungen. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt.

Ein stark betrunkener Geisterfahrer hat einen Unfall auf der Autobahn 93 verursacht. Sieben Kilometer lang fuhr der 36-Jährige, der schon seit Monaten wegen eines ähnlichen Vorfalls seinen Führerschein los ist, in Richtung Hof, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Kurz vor der Ausfahrt Schwandorf-Nord wechselte er am späten Montagabend die Spur, als ihm ein Wagen mit zwei Insassen entgegen kam, der schnell ebenfalls die Seite wechselte. Bei einem erneuten Spurwechsel geriet ihr Auto ins Schleudern und prallte in die Außenleitplanke, das andere in die Mittelleitplanke.

Die beiden Männer (41 und 60 Jahre alt) wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Zudem stellten die Beamten bei dem 36-jährigen Falschfahrer einen Promillewert von 2,44 fest.







Die Polizei erhielt mehrere Notrufe, Zeugen beobachten den Unfall. Den 36-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.