Brand im französischer Chemiefabrik

Anwohner befürchten gesundheitliche Schäden

10.10.2019, 16:44 Uhr

Chemiewerk in Rouen: Wieso die Fabrik brannte, ist noch unklar (Quelle: imago)

Nach dem Großbrand in einem Chemiewerk in Rouen haben Ermittler die Fabrikräume in Rouen durchsucht. Anwohner erstatteten Anzeige, weil sie gesundheitliche Probleme befürchten.

Die französischen Behörden haben die Verwaltungsbüros in dem Chemiewerk Lubrizol durchsucht, genauso wie die einer benachbarten Logistikfirma. Ende September war ein Großbrand in der nordfranzösischen Fabrik ausgebrochen.

Die Ermittler suchen unter anderem nach Hinweisen auf die bislang ungeklärte Brandursache des Brandes. Die Nachbarfirma Normandie Logistique widersprach Angaben von Lubrizol, der Brandherd habe offenbar auf ihrem Grundstück gelegen. Dies sei "nahezu unmöglich", erklärte die Firmenleitung. Lubrizol gehört zur Gruppe des US-Milliardärs Warren Buffett.

Viele Bewohner von Rouen misstrauen Angaben der Behörden, wonach es keine Gesundheitsgefahren durch Asbest, Dioxin oder andere giftige Stoffe gibt. Die Präfektur hat eine Liste mit 5200 Tonnen Chemikalien veröffentlicht, die in Flammen aufgingen. Diese seien aber "alle nicht gefährlich", erklärte die Behörde. Bei der Polizei sind inzwischen mehr als 130 Anzeigen wegen möglicher Gesundheitsrisiken durch den Brand eingegangen.



In dem Lubrizol-Werk wurden Zusatzstoffe für Schmierstoffe hergestellt. Es unterliegt der sogenannten Seveso-Richtlinie der EU, die besonders strenge Sicherheitsauflagen vorschreibt.