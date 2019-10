Minden in NRW

Mann überfällt Tankstelle mit einer Machete

14.10.2019, 12:28 Uhr | dpa

Ein Mann hat in Nordrhein-Westfalen eine Tankstelle mit einer Machete überfallen. Der Räuber drohte dem Kassierer zunächst – als sich der Tresor nicht öffnen ließ schlug er ihn nieder.

Bewaffnet mit einer Machete hat ein Mann in Minden eine Tankstelle überfallen. Der maskierte Täter bedrohte den Kassierer mit der Waffe und forderte die Tageseinnahmen, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Als der 18-Jährige das Geld herausgab, forderte der Täter am späten Sonntagabend auch das Bargeld aus einem Tresor im Nebenraum. Dieser habe sich jedoch nicht öffnen lassen.





Der Mann habe daraufhin den Kassierer zu Boden geschlagen und sei zu Fuß mit wenig Bargeld geflüchtet.