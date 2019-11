Beim Süßigkeiten-Sammeln

Mädchen in Chicago an Halloween von Kugel getroffen

01.11.2019, 05:33 Uhr | dpa , aj

Tatort in Chicago: Bei einem Schusswechsel an Halloween sind ein Kind und ein Mann verletzt worden. (Quelle: John J. Kim/Chicago Tribune/AP/dpa)

Tragischer Halloween-Vorfall in den USA: In Chicago ist ein verkleidetes Kind auf offener Straße angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Die Siebenjährige wollte mit ihrer Familie Süßigkeiten sammeln.

Eine Siebenjährige ist an Halloween in Chicago auf offener Straße von einer verirrten Kugel getroffen und lebensgefährlich verletzt worden. Das Mädchen, das sich nach Medienberichten als Hummel verkleidet hatte und zu Halloween Süßigkeiten sammeln wollte, war mit seiner Familie in der Stadt unterwegs, als in einer Gruppe Passanten vor ihnen Schüsse fielen.

Das Mädchen wurde in der Brust getroffen, ein 30-Jähriger wurde ebenfalls angeschossen, kam aber mit leichten Verletzungen davon. Der Gesundheitszustand des Mädchens wurde als kritisch beschrieben.







Der Polizei zufolge verfolgte eine Gruppe Männer einen Flüchtenden, als die Schüsse abgefeuert worden waren. Die Schützen seien noch auf der Flucht, berichtete unter anderem die "Chicago Sun".