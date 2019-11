Nacht zu Allerheiligen

Unbekannte verwüsten Gräber auf Friedhof in Mainz

01.11.2019, 18:08 Uhr | dpa , jmt

In der Dunkelheit haben Unbekannte in Mainz ihr Unwesen auf einem Mainzer Friedhof getrieben. Sie schändeten zahlreiche Gräber – auch in die Kapelle versuchten sie einzudringen.

Auf einem Friedhof in Mainz-Finthen haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag rund 30 Gräber verwüstet. Sie stießen Grabsteine um, rissen Bepflanzungen heraus und zerstörten Grabdekorationen, wie die Polizei mitteilte. Die Täter brachen demnach außerdem in das Hauptgebäude des Friedhofs ein. Beim Versuch, auch noch in die Friedhofskapelle einzudringen, scheiterten sie an der stabilen Eingangstür. Ob die Unbekannten auch etwas stahlen, war am Freitag noch unklar.