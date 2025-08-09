t-online - Nachrichten für Deutschland
NRW: Modelabel Colours & Sons ist insolvent

Unternehmen aus NRW
Modelabel Colours & Sons ist insolvent

Von t-online, jse
09.08.2025 - 17:57 UhrLesedauer: 2 Min.
Ein Mann trägt ein T-Shirt (Symbolbild): Die Kollektion für das Jahr 2026 fällt bei Colours & Sons wohl aus.Vergrößern des Bildes
Ein Mann trägt ein T-Shirt (Symbolbild): Die Kollektion für das Jahr 2026 fällt bei Colours & Sons wohl aus. (Quelle: IMAGO/Jaap Arriens)
Das Mönchengladbacher Modelabel Colours & Sons ist insolvent und muss sich neu ausrichten. Die Kollektionen des aktuellen Jahres sollen gesichert sein.

Die C & S Textilgesellschaft mbH, die das Mönchengladbacher Casualwear-Label Colours & Sons betreibt, hat Anfang August beim Amtsgericht Mönchengladbach Insolvenz beantragt. Das geht aus einem Bericht des Branchenmagazins "Textilwirtschaft" hervor. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Martin Georg Kirchner bestellt.

Nach Angaben des Unternehmens sei Colours & Sons "grundsätzlich solide finanziert und im Markt etabliert". Unter den aktuellen Marktbedingungen seien jedoch keine nachhaltigen Umsatzzuwächse zu erwarten, hieß es. Dies mache eine geordnete Neuausrichtung notwendig.

Der Geschäftsbetrieb soll in den kommenden Monaten stabilisiert, vollumfänglich aufrechterhalten und restrukturiert werden. Ziel sei es, die Marke zu stärken und für künftige Herausforderungen aufzustellen. Die für Frühjahr/Sommer 2025 geplante Kollektion soll ausgeliefert werden; auch die Auslieferung der Herbst/Winter-Kollektion 2025 ist nach Unternehmensangaben gesichert.

Keine Frühjahrskollektion 2026

Anders sieht es im kommenden Jahr aus: "Im Zuge der Reorganisation wird es leider keine Frühjahr/Sommer Kollektion 2026 geben", teilt Colours & Sons mit. Das Label vertreibt seine Kollektionen nach eigenen Angaben international über rund 900 Verkaufsstellen, darunter 450 Händler in Deutschland.

Die Insolvenz von C & S reiht sich ein in eine schwierige Phase für die Modebranche. Zuletzt hatten auch andere Anbieter wie das Hamburger Label Closed Insolvenz angemeldet. Branchenbeobachter verweisen auf veränderte Konsumgewohnheiten, steigende Kosten und den Druck durch den Onlinehandel als mögliche Ursachen für die wirtschaftliche Lage vieler Textilunternehmen.

