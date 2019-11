Vorfall in den Niederlanden

Den Haag: Verletzte bei Messerangriff – Fahndung

Polizeieinsatz in der Innenstadt von Den Haag: Gesucht wird ein Mann zwischen 45 und 50 Jahren.

Erst in London, jetzt in Den Haag: Im Zentrum der niederländischen Stadt soll ein Angreifer mehrere Passanten mit einem Messer verletzt haben. Die Polizei fahndet öffentlich nach einem Mann mittleren Alters.

Im Zentrum von Den Haag hat ein Mann mit einem Messer um sich gestochen und drei Menschen verletzt. Das teilte die niederländische Polizei am Abend auf Twitter mit. Medizinische Hilfsdienste seien zum Ort des Geschehens geeilt, meldete die niederländische Nachrichtenagentur ANP.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei in der bekannten Einkaufsstraße Grote Marktstraat. Die Polizei fahndet öffentlich nach einem Mann im Alter zwischen 45 und 50 Jahren.

Ein AFP-Korrespondent berichtete von einer Menschenmenge hinter einer Polizeiabsperrung in der Einkaufsstraße. Polizeihubschrauber kreisten über dem Tatort, zahlreiche Einsatzfahrkräfte waren vor Ort. Auf der bekannten Shopping-Meile im Herzen Den Haags waren wegen des "Black Friday" viele Menschen unterwegs. Die Grote Marktstraat liegt in der Nähe des niederländischen Parlaments und zahlreicher internationaler Organisationen, die in Den Haag ihren Sitz haben.





Der Vorfall ereignete sich nur wenige Stunden nach einer Terrorattacke in London. Dort waren bei einem Messerangriff zwei Menschen getötet und drei weitere verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde nach einer Rangelei mit Passanten von der Polizei erschossen. Er habe eine Bombenattrappe am Körper getragen, sagte der Chef der britischen Anti-Terror-Polizei, Neil Basu, bei einer Pressekonferenz am Abend.