Vorfall in den Niederlanden

Den Haag: Verletzte bei Stichwaffenangriff – Fahndung

29.11.2019, 21:09 Uhr | küp

Polizeieinsatz in der Innenstadt von Den Haag: Gesucht wird ein Mann zwischen 45 und 50 Jahren. (Quelle: Phil Nijhuis/AP/dpa)

Erst in London, jetzt in Den Haag: Im Zentrum der niederländischen Stadt soll ein Angreifer mehrere Passanten mit einem Messer verletzt haben. Die Polizei fahndet öffentlich nach einem Mann mittleren Alters.

In der Innenstadt von Den Haag hat es einen Stichwaffenangriff mit mehreren Verletzten gegeben. Die Polizei in der niederländischen Stadt sucht einen 45 bis 50 Jahre alten Mann. Der Vorfall habe sich in der bekannten Einkaufsstraße Grote Marktstraat ereignet, schrieb die Polizei.

Aanvullende informatie over de #verdachte situatie op de #GroteMarktstraat #DenHaag. Wij zijn op zoek naar een licht getinte man van ongeveer 45 a 50 jaar, de man draagt een zwarte jaar, sjaal en grijs joggingspak. Heeft u de man gezien? #Bel112 Bedankt voor uw medewerking ^SN https://t.co/jnuwzwLZec — Politie OC Den Haag (@POL_OCDH) November 29, 2019

Mehr in Kürze.