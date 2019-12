Auf der Pariser Champs-Élysée

Autofahrerin greift Fußgängerinnen mit Messer an

17.12.2019, 13:11 Uhr | AFP

Die Champs-Élysée in Paris: Hier gerieten die Fußgängerinnen mit der Autofahrerin in Streit, woraufhin diese ein Messer zog (Archivbild). (Quelle: ingimage/imago images)

Auf der Champ-Élysée in Paris sind am Montagnachmittag zwei Passantinnen angegriffen worden. Eine Autofahrerin ging mit einem Messer auf die zwei Frauen los – eine ringt um ihr Leben.

In Paris hat eine Autofahrerin zwei Passantinnen im Streit mit Messerstichen verletzt, eine davon schwer. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am frühen Montagnachmittag in der Nähe der Prachtstraße Champs-Élysée. Die Autofahrerin geriet demnach in eine Auseinandersetzung mit den beiden Fußgängerinnen, stieg aus ihrem Fahrzeug und stach auf die beiden Frauen ein. Anschließend sei sie davongefahren.

Die Polizei nahm die Autofahrerin später fest. Die beiden Passantinnen wurden nach Angaben der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht. Eine der beiden befinde sich in Lebensgefahr.