Nach Messerangriff

Polizei schießt – Frau in Lebensgefahr

14.01.2020, 11:26 Uhr | dpa

Die Polizei im Kreis Göppingen wollte einer Frau in einer Notlage helfen – und wird mit einem Messer angegriffen. Dann fallen Schüsse.

Polizisten haben bei einem Einsatz in einem Wohnhaus in Ebersbach im Kreis Göppingen eine Frau angeschossen. Die 38-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Die Frau hatte demnach am Montagabend den Notruf gewählt und damit gedroht, sich das Leben zu nehmen.

Nachdem die Polizisten eingetroffen waren, nahmen sie den Angaben zufolge durch die Wohnungstür mit der Frau Kontakt auf. Da die 38-Jährige nicht öffnen wollte, begann die Feuerwehr damit, die Tür aufzubrechen. Die Frau sei dann laut Polizei mit einem mehr als 20 Zentimeter langen Küchenmesser bewaffnet in den Hausflur gekommen und auf die Einsatzkräfte zugegangen. Daraufhin hätten die Beamten von ihren Schusswaffen Gebrauch gemacht, hieß es.