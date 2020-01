Leiche im Wohnhaus

Polizei findet Vermissten tot in Wohnung auf Venusberg

20.01.2020, 14:31 Uhr | dpa

In Hamburg ist bei einer Wohnungsdurchsuchung eine Leiche gefunden worden. Laut Polizei könnte es sich um einen seit Monaten vermissten jungen Mann aus Brasilien handeln.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Hamburg haben Ermittler am Sonntagmorgen eine Leiche entdeckt. Die Durchsuchung der Wohnung auf dem Venusberg in der Neustadt erfolgte laut Polizei im Zusammenhang mit dem Fall eines vermissten 29-jährigen Brasilianers. Wie die Beamten am Montag mitteilten, gehen sie nun davon aus, dass es sich um die Leiche des jungen Mannes handelt.

Mieter festgenommen

Zunächst war unklar, ob es sich bei der gefundenen Leiche um einen Mann oder eine Frau handelte. Der Körper habe laut Polizei dort wahrscheinlich schon länger gelegen.

Die Polizei nahm den 45-jährigen Mieter der Wohnung fest. Er soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Derzeit werde auch geprüft, in welchem Verhältnis die beiden Männer zueinander standen.

Sowohl die Ermittlungen zur Identität und Todesursache dauerten weiterhin an, teilten die Beamten mit.