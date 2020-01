Bluttat in Baden-Württemberg

17-Jähriger soll Bruder erstochen haben

27.01.2020, 20:11 Uhr | AFP

Bei einer schweren Gewalttat in Baden-Württemberg ist ein 15-Jähriger offenbar von seinem Bruder getötet worden. Auch der Vater des Täters wurde verletzt – die Hintergründe sind unklar.

Nach dem gewaltsamen Tod eines 15-Jährigen auf einem Hof in der Nähe der Stadt Güglingen bei Heilbronn ist der 17 Jahre alte Bruder des Getöteten vorläufig festgenommen worden. Er stehe im dringenden Tatverdacht, seinen Bruder getötet zu haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Heilbronn am Montag mit.

Der 17-Jährige war ebenso wie der Vater der beiden Jungen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen, beide werden dort nach wie vor behandelt. Der 54 Jahre alte Vater gelte als Geschädigter, erklärten die Ermittler. Er habe sich bisher nicht zu der Tat geäußert.

Polizei und Staatsanwaltschaft warten noch auf das Obduktionsergebnis zur Todesursache des 15-Jährigen. Er soll erstochen worden sein. Abgeschlossen seien die Ermittlungen am Tatort, die zahlreichen dort gefundenen Spuren müssten ebenfalls noch ausgewertet werden.