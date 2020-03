Täter gefasst

20-jährige Deutsche in Kroatien vergewaltigt

09.03.2020, 14:29 Uhr | t-online.de, joh, dpa

Furchtbare Tat in Kroatien. Der Täter fesselte sein Opfer an einen Baum. (Symbolbild) (Quelle: Pixsell/imago images)

Mit dem Fahrrad fährt eine junge Frau durch Kroatien, als sie von einem Mann überfallen, vergewaltigt und ausgeraubt wird. Er ist für die Ermittler kein Unbekannter.

Eine 20-jährige deutsche Fahrrad-Urlauberin ist auf einer Landstraße 70 Kilometer südöstlich der kroatischen Hauptstadt Zagreb überfallen, vergewaltigt und ausgeraubt worden. Die junge Frau war allein unterwegs, als sie am vergangenen Donnerstag überfallen wurde, wie die Zagreber Tageszeitung "Jutarnji List" jetzt berichtete.

Mutmaßlicher Täter verfolgte die Frau

Der mutmaßliche Täter, ein 44-jähriger Mann aus der Umgebung, sei auf sie aufmerksam geworden, als sie in einer Gaststätte an der alten Landstraße nach Zagreb Kaffee trank. Danach fuhr er ihr dem Bericht zufolge mit einem Lieferwagen nach, zwang sie zum Anhalten, überwältigte sie und schleppte sie in einen nahen Wald. Dort habe er sie an einen Baum gebunden und vergewaltigt. Am Ende habe er ihr Geld und ihre Wertgegenstände gestohlen.

Ein Augenzeuge hatte den am Straßenrand abgestellten Lieferwagen erkannt, was die Festnahme des mutmaßlichen Täters erleichterte. Wie die Zeitung schrieb, hat dieser schon mehrfach Gefängnisstrafen wegen Gewalt- und Sexualdelikte verbüßt. Zuletzt hatte er eine Gaststätte an der alten Landstraße von Zagreb nach Rijeka mit Lämmern für den Grill beliefert.