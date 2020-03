Vorfall im Saarland

18-Jähriger bei Messerangriff am Hals verletzt

14.03.2020, 13:36 Uhr | dpa

In der Saarbrücker Innenstadt sind zwei Gruppen in eine gewalttätige Auseinandersetzung geraten. Ein junger Mann wurde mit einem Messer am Hals verletzt. Die Polizei ermittelt.

Bei einer Auseinandersetzung mehrerer Beteiligter ist am Freitagabend in Saarbrücken ein 18-Jähriger mit einem Messer am Hals verletzt worden. Gegen 21.30 Uhr sei es an der Johanniskirche zu Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen gekommen, teilte die Polizei mit.



Infolgedessen habe der unbekannte Täter ein Messer gezückt und den 18-Jährigen leicht verletzt. Anschließend flüchtete er. Das Opfer wurde nach kurzer Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts.