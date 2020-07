Zwischen fünf und elf Jahre alt

Mann soll Freundinnen seiner Enkel missbraucht haben

10.07.2020, 14:11 Uhr | dpa

Ein 63-jähriger Mann soll über Jahre hinweg sechs Mädchen sexuell missbraucht haben. Sie waren die Freundinnen seiner Enkeltöchter. Ein inzwischen erwachsenes Opfer erstattete jetzt Anzeige.

Wegen des Verdachts des mehrfachen sexuellen Missbrauchs von sechs Mädchen ist ein 63-jähriger Mann aus Bühl (Kreis Rastatt) in Haft. Wie die Staatsanwaltschaft auf ihrer Homepage mitteilt, werden dem Mann Missbrauch in 179 Fällen vorgeworfen, darunter in 14 Fällen schwerer Missbrauch. Auch ein Versuch wird ihm zur Last gelegt.

Taten über 14 Jahre lang verübt

Der Mann soll sich von 2005 bis 2019 in seinem Haus und anderswo an einem Mädchen aus der Nachbarschaft und an fünf Freundinnen seiner Enkelinnen vergangen haben. Die Mädchen waren der Anklagebehörde zufolge bei den Taten zwischen fünf Jahre und elf Jahre alt.

Die Taten wurden erst im vergangenen Januar bekannt. Eine inzwischen erwachsene junge Frau hatte den Mann angezeigt. Weil die Richterin beim Amtsgericht Baden-Baden bei dem Beschuldigten Wiederholungsgefahr sieht, ordnete sie Untersuchungshaft an. Der Mann sei nicht geständig, so die Staatsanwaltschaft. Zuvor hatten verschiedene Medien darüber berichtet.