Ermittlungen in Magdeburg

Frau mit Stichverletzungen tot in Haus entdeckt

07.09.2020, 16:07 Uhr | dpa

Landespolizei Sachsen-Anhalt: In Magdeburg ist eine Frau tot aufgefunden worden. (Symbolfoto) (Quelle: Robert Fishman/imago images)

In einem Haus in Magdeburg ist eine Leiche entdeckt worden. Eine Verwandte fand die tote 56-Jährige und rief die Polizei. Die Verletzungen der Frau lassen eine Gewalttat vermuten.

Eine 56 Jahre alte Frau ist tot in ihrem Einfamilienhaus in Magdeburg gefunden worden. Es werde wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt, teilte die Polizei in Magdeburg mit. Ein Rechtsmediziner hatte festgestellt, dass die 56-Jährige mehrere Stichverletzungen erlitten hatte.

Eine Verwandte hatte die Tote am Montagmorgen in dem Haus im Nordwesten der Stadt entdeckt. Die Hintergründe und Umstände der Tat waren zunächst noch unklar. Die Polizei machte keine weiteren Angaben zu dem Vorfall.