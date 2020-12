Streit an Heiligabend

32-Jähriger sticht mit Grillspieß auf Mann ein

25.12.2020, 18:07 Uhr | dpa

In Augsburg ist ein Streit am Weihnachtsabend eskaliert. Ein 32-jähriger Mann verletzte seinen Kontrahenten mit einem Grillspieß so schwer, dass dieser ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Bei einer Feier am Heiligabend in Augsburg hat ein 32-Jähriger einem Mann mit einem Grillspieß in den Bauch gestochen. Wie die Polizei mitteilte, attackierte ein 22-Jähriger den Älteren zunächst mit einer Axt. Der 32-Jährige habe den Schlag abwehren können und sich dabei an der Hand verletzt.



In der Folge stach der 32-Jährige dem anderen Mann mit einem Grillspieß in den Bauch. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 32-Jährige flüchtete zunächst, ehe er sich bei der Polizei stellte. Bei der Fahndung war ein Polizeihubschrauber im Einsatz.