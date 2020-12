49-jährige Frau getötet

Deutscher in Australien wegen Mordes angeklagt

29.12.2020, 11:50 Uhr | dpa

Eine Frau wurde in Australien ermordet in ihrem Schlafzimmer aufgefunden. Noch am selben Tag wurde ein Deutscher gefasst und wegen Diebstahls und Mordes angeklagt.

Ein 27-jähriger Deutscher steht auf der australischen Insel Tasmanien unter Mordverdacht. Er wurde am Montag festgenommen und noch am selben Tag wegen Mordes an einer 49 Jahre alten Frau sowie wegen Diebstahls angeklagt, wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag bestätigte.

Die Frau wurde von der Polizei am Samstagabend tot in ihrem Schlafzimmer in der Stadt Launceston im nordöstlichen Teil Tasmaniens aufgefunden. Mehrere Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Die Obduktion durch einen Gerichtsmediziner ergab, dass die Frau gewaltsam zu Tode kam.

Der Angeklagte soll sich mit einem Arbeitsvisum bereits seit einigen Monaten in Australien aufgehalten haben. Im Rahmen der Untersuchungen wurde auch eine 25-jährige Deutsche zunächst festgenommen und nach Vernehmungen wieder freigelassen.