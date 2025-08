Benzinpreis in Russland schießt in die Höhe

Die Ukraine hat am Wochenende gezielt Ölraffinerien in Russland angegriffen. Nun steigen die Preise für Benzin. Doch das hat auch noch andere Gründe.

In Russland steigt der Benzinpreis nach ukrainischen Angriffen trotz eines Notfall-Exportverbots. Am Montag sei der Preis für Super-Benzin (95 Oktan) auf umgerechnet deutlich mehr als 70 US-Cent pro Liter gestiegen, wie mehrere Medien unter Berufung auf Angaben der Internationalen Handels- und Warenbörse Sankt Petersburg berichteten. Der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge ist das der höchste Wert seit September 2023.

Die Preissteigerung könnte mit einem ukrainischen Drohnenangriff am Wochenende zusammenhängen. Die Ukraine hatte mehrere Industrieanlagen in ganz Russland angegriffen . Dabei seien auch Ölraffinerien getroffen worden, berichteten Medien. "Die Schäden durch die jüngsten Angriffe haben das ohnehin schon fragile Gleichgewicht auf dem heimischen Kraftstoffmarkt weiter verschlechtert", analysierte die Seite Oilprice.com.

Öl ist wichtige Einnahmequelle für Russland

Russland hatte vergangene Woche ein temporäres Exportverbot für Benzin eingeführt, um den Markt zu stabilisieren. Dennoch gingen Marktbeobachter davon aus, dass dies nicht reichen würde, um einen Preisanstieg zu verhindern. "Derzeit liegt die Benzinproduktion auf einem für den Sommer normalen Niveau. Auch die Verkaufszahlen entsprechen den Erwartungen. Allerdings mangelt es privaten Händlern an Lagerbeständen", zitierte Reuters eine Quelle in einem großen Ölkonzern.

Benzin ist in Russland dennoch deutlich günstiger als in Deutschland. Das liegt daran, dass Russland einen direkten Zugang zu Rohöl hat und nicht auf Importe angewiesen ist. Hinzu kommen niedrige Abgaben und staatliche Subventionen. Trotz internationaler Sanktionen und westlicher Bemühungen, die russischen Ölexporte einzuschränken, hat Russland seine Rohöllieferungen in Länder wie China , Indien und die Türkei umgelenkt, die weiterhin große Mengen abnehmen. Dabei nutzt Russland auch Schattenflotten, um Sanktionen zu umgehen.

US-Präsident Trump störte sich am Montag vor allem an russischen Ölexporten nach Indien. "Indien kauft nicht nur riesige Mengen an russischem Öl, sondern verkauft dann einen Großteil auf dem freien Markt mit hohen Gewinnen weiter", schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. "Es ist ihnen egal, wie viele Menschen in der Ukraine durch die russische Kriegsmaschinerie getötet werden." Er drohte Indien deshalb mit höheren Zöllen. Für Russland ist der Verkauf von Öl eine wichtige Einkommensquelle, um den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu finanzieren.