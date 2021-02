Zeugen gesucht

70-Jähriger liegt tot auf der Straße – Polizei vermutet Streit

24.02.2021, 11:42 Uhr | dpa

Was passierte am Dienstagabend in Daubringen? Ein lebloser Mann ist dort auf der Straße gefunden worden. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus.

Nach einer Auseinandersetzung hat die Polizei am Dienstagabend in Daubringen nördlich von Gießen einen 70-jährigen Mann tot auf der Straße gefunden. Erste Ermittlungen ergaben den Verdacht einer Gewalttat, wenig später wurde eine Person festgenommen, wie die Polizei berichtete.



Vor Ort wurden Spuren gesichert. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht mitgeteilt. Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizei in Gießen zu melden.