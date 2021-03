20-Jähriger verdächtig

Messerattacke mit Verletzten in Schweden – Terrorermittlungen

03.03.2021, 20:20 Uhr | AFP, rtr, mk

Polizei in Stockholm: Die Messerattacke ereignete sich rund 270 Kilometer südwestlich in Vetlanda. (Symbolfoto) (Quelle: Claudio Bresciani/imago images)

Im südschwedischen Vetlanda soll ein junger Mann um sich gestochen und acht Menschen verletzt haben, zwei davon schwer. Zunächst ging die Polizei von einem "gewöhnlichen" Mordversuch aus.



In Schweden sind nach Polizeiangaben bei einem mutmaßlich "terroristischem Angriff" mit Messerangriff acht Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Ein etwa 20 Jahre alter Verdächtiger sei nach dem Vorfall in der südschwedischen Gemeinde Vetlanda festgenommen worden, teilten die Sicherheitskräfte mit.

Der mutmaßliche Täter sei bei der Festnahme von einer Polizeikugel am Bein verletzt worden; er werde in einem Krankenhaus behandelt. Die Situation sei unter Kontrolle, Hinweise auf weitere Täter gebe es nicht, so die Polizei.



In einer ersten Mitteilung hatte die Polizei noch von einem "versuchten Mord" gesprochen. Am Abend änderten die Sicherheitskräfte die Einschätzung und gingen von einem möglichen "terroristischen Angriff" aus.