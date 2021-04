Mehrere Opfer

Schüsse an High School im US-Bundesstaat Tennessee

13.04.2021, 00:04 Uhr | dpa

Die Polizei von Knoxville arbeitet am Tatort: Bei einem Schusswaffenangriff an einer Schule in Knoxville im US-Bundesstaat Tennessee sind mehrere Menschen von Kugeln getroffen worden.Schüsse an High School im US-Bundesstaat Tennessee. (Quelle: Wade Payne/AP/dpa)

An einer Schule im US-Staat Knoxville ist es zu Schüssen gekommen. Berichten zufolge gibt es mehrere Opfer. Bisher sind nur wenige Einzelheiten zu dem Angriff bekannt.

Bei Schüssen an einer Schule in Knoxville im US-Bundesstaat Tennessee ist am Montag mindestens ein Mensch getötet worden. Die Polizei in Knoxville teilte zu dem Toten an der Austin-East High School lediglich mit, bei ihm handele es sich um eine männliche Person. Weiter hieß es in der Mitteilung, ein Polizist sei von mindestens einer Kugel getroffen und mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere Opfer seien derzeit nicht bekannt. Ein männlicher Verdächtiger sei festgenommen worden.

Die Polizei teilte weiter mit, Sicherheitskräfte seien wegen eines mutmaßlich bewaffneten Verdächtigen in der Schule dorthin ausgerückt. Als sie sich dem Verdächtigen näherten, seien Schüsse gefallen.

"Tragische Situation"

Der Gouverneur von Tennessee, Bill Lee, sprach von "einer sehr schwierigen und tragischen Situation". Es seien aber noch nicht sehr viele Einzelheiten bekannt. Der lokale Sender WATE berichtete, das Schulgebäude sei gesichert worden. Schüler, die nicht betroffen gewesen seien, seien zu ihren Familien entlassen worden.



In den USA kommt es immer wieder zu tödlichen Schusswaffenangriffen in Schulen. So hatte etwa im Februar 2018 ein 19-Jähriger an seiner früheren Schule in Parkland (Florida) das Feuer eröffnet und 17 Menschen getötet.