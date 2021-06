Einsatz in Vöhringen

Mann bricht in Wirtshaus ein und versteckt sich in Kühlschrank

27.06.2021, 14:56 Uhr | dpa, AFP, MaM

Eine Anwohnerin hatte aus einem schwäbischen Wirtshaus in Bayern verdächtige Geräusche gehört und die Polizei gerufen. Diese durchsuchte das Gasthaus und fand einen Einbrecher in einem einfallsreichen Versteck.

Ein Mann war in Bayern in ein schwäbisches Wirtshaus eingebrochen und hatte sich in einem Kühlschrank vor der Polizei versteckt. Nach Angaben der Polizei hatte eine Anwohnerin am frühen Samstagmorgen verdächtige Geräusche aus der Gaststätte in Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) gehört und die Polizei alarmiert.

Zahlreiche Beamte umstellten und durchsuchten das Lokal. Dabei fanden die Beamten den 40-jährigen Einbrecher letztlich in einem Kühlschrank, in dem er sich versteckt hielt. Er war nach Angaben der Polizei über eine Leiter durch ein geöffnetes Fenster in das Haus eingestiegen. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Später aber kam er wieder auf freien Fuß. Gegen den Mann läuft nun eine Strafanzeige.