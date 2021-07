Einsatz in Bayern

Altenheimbewohner in seinem Zimmer erstochen aufgefunden

12.07.2021, 17:05 Uhr | AFP

Glaulicht (Symbolbild): Ein Altenheimbewohner in Amberg wurde erstochen aufgefunden. (Quelle: Achim Duwentäster/imago images)

Gewalttat in einem bayerischen Altenheim: Ein Bewohner wurde mit Stichverletzungen aufgefunden. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Nun ermittelt die Polizei.

Ein Bewohner eines Altenheims im bayerischen Amberg ist in seinem Zimmer erstochen worden. Der Mann wurde am Montagmittag mit Stichverletzungen gefunden, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz in Regensburg mitteilte.



Trotz des Einsatzes von Rettungsdiensten und Notarzt konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Kriminalpolizei in Amberg nahm Ermittlungen auf.