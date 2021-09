Streit an Haustür eskaliert

37-Jähriger mit Samuraischwert getötet – weitere Person verletzt

13.09.2021, 16:49 Uhr | dpa

Im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen ist ein Streit zwischen drei Männern eskaliert. Dabei wurde offenbar ein 37-Jähriger mit einem Samuraischwert getötet. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Ein 47 Jahre alter Mann soll am Sonntagabend im nordrhein-westfälischen Hückelhoven im Kreis Heinsberg einen 37-Jährigen mit einem Samuraischwert getötet und einen 57-Jährigen verletzt haben. Die beiden hatten den mutmaßlichen Täter an seiner Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus aufgesucht. Dort sei es dann offenbar unmittelbar zur Tat gekommen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach am Montag.



Der Hintergrund der Tat sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 37-Jährige und der 57-Jährige hätten keine Waffen bei sich gehabt. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Ihm werden Totschlag und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt.