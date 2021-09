Kreis Heilbronn

Polizei warnt: Vier gefährliche Strafgefangene auf der Flucht

23.09.2021, 10:33 Uhr | lw, t-online

Luftbild des Klinikums am Weissenhof: Vier Gefangene sind auf der Flucht und womöglich bewaffnet. (Quelle: Rolf Kickuth, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons)

Warnung im Kreis Heilbronn: Vier Gefangene sind aus einer psychiatrischen Einrichtung geflohen. Sie sind womöglich gefährlich und bewaffnet.



Im Kreis Heilbronn ist derzeit Vorsicht geboten: Vergangene Nacht sind vier Gefangene aus dem Klinikum am Weissenhof in Weinsberg (Kreis Heilbronn in Baden-Württemberg) aus einer geschlossenen Station geflüchtet. Dies teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Die vier Männer gelten demnach als gefährlich und sind möglicherweise bewaffnet.

Die Polizei warnt davor, Personen als Anhalter mitzunehmen. Es wird gebeten, auffällige Personen der Polizei über den Notruf 110 zu melden. "Soweit wir mehr haben, berichten wir", twitterte die Polizei Heilbronn. Warum die Männer in Weinsberg einsaßen und wie ihnen die Flucht gelang, war zunächst unklar.