Attacke in ICE in Bayern

Messerangreifer leidet wohl unter paranoider Schizophrenie

07.11.2021, 14:38 Uhr | dpa, t-online, das, AFP

Nach dem Messerangriff in einem ICE in Bayern werden neue Details zum mutmaßlichen Täter bekannt. Laut einem ersten Gutachten hatte der 27-Jährige psychische Probleme.



Völlig unvermittelt und wahllos soll der Angreifer im ICE 928 auf Mitreisende eingestochen haben. Das teilte der Einsatzleiter der Polizei in Neumarkt in der Oberpfalz, Thomas Schöniger, am Sonntag auf einer Pressekonferenz mit. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 27-Jährigen, der aus Syrien stammt, 2014 nach Deutschland kam und in Passau lebt. Kurz vor der Tat hatte er seinen Job verloren. Erste Einschätzungen der Polizei deuten auf eine "psychische Beeinträchtigung" des mutmaßlichen Täters hin, sagte der oberpfälzische Polizeipräsident Norbert Zink.

"Die Motivlage des Tatverdächtigen ist nach wie vor unklar", stellte Zink klar. Auch am Sonntag seien noch viele Fragen zu dem Angriff offen. Bei der Durchsuchung der Wohnung des mutmaßlichen Angreifers wurde demnach nichts auf Anhieb Verdächtiges gefunden. Eine Auswertung der Daten seines Mobiltelefons steht noch aus. Anhaltspunkte für einen terroristischen oder islamistischen Hintergrund gebe es aktuell nicht. Nach ersten Erkenntnissen seien bisher keine Hinweise auf mögliche Mittäter oder Mitwisser aufgetaucht.

Opfer kann Krankenhaus verlassen

Der Verdächtige sei noch am Samstag von einem psychiatrischen Gutachter untersucht worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Dort sei eine paranoide Schizophrenie festgestellt worden. Er soll gegenüber des Gutachters von Wahnvorstellungen gesprochen haben, etwa dass er sich von der Polizei verfolgt fühle. Dementsprechend wurde kein Haftbefehl erlassen, sondern die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Zuvor soll sich der 27-Jährige nicht in psychiatrischer Behandlung befunden haben.

In dem Zug Passau-Hamburg waren am Samstagvormittag vier Männer verletzt worden, sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Unter anderem wurde ein 26-Jähriger schwer am Kopf verletzt. Zwei der Opfer konnten die Klinik laut Polizei am Sonntag wieder verlassen. Als Tatwaffe wurde ein zusammenklappbares Messer mit einer Klingenlänge von acht Zentimetern sichergestellt.