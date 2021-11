Durch bewaffnete Miliz

Acht Chinesen aus Goldmine im Kongo entführt

21.11.2021, 13:50 Uhr | dpa

Eine Miliz hat chinesische Staatsbürger aus einer Mine im Kongo entführt und zwei Sicherheitskräfte getötet. Der Unmut der kongolesischen Bevölkerung gegenüber Investitionen Chinas wächst.

Bei einem Angriff auf eine Goldmine in der Demokratischen Republik Kongo sind acht chinesische Staatsbürger entführt worden. Eine unbekannte bewaffnete Miliz habe die Mine in der Ortschaft Mukera in der Region Fizi im Osten des Landes am Samstagabend überfallen und dabei mindestens zwei kongolesische Sicherheitskräfte getötet, sagte die Regionalverwalterin von Fizi, Aimé Kawaya, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.



Die ehemalige belgische Kolonie mit ihren 90 Millionen Einwohnern ist reich an Bodenschätzen wie Kupfer, Cobalt, Gold und Diamanten. Der Unmut der Bevölkerung gegenüber Chinas Investitionen in die Bergbauindustrie wächst derzeit.



Der ehemalige Präsident des Kongo, Joseph Kabila (2001-2019), hatte 2008 ein hochumstrittenes Abkommen in Höhe von neun Milliarden Dollar (umgerechnet acht Milliarden Euro) unterzeichnet, das China Bergbaurechte im Gegenzug für Infrastruktur-Projekte garantiert. Der amtierende Präsident Felix Tshisekedi hat vor wenigen Wochen die Überprüfung des Abkommens und "fairere Geschäfte" gefordert.