Panzergürtelschweife und Geckos

Deutsche wegen Reptilienhandels in Südafrika festgenommen

22.11.2021, 06:52 Uhr | AFP

Sie sollen seltene Reptilien wie Panzergürtelschweife, Geckos und Schildkröten gefangen haben, um sie ins Ausland zu schmuggeln. Jetzt müssen zwei Deutsche vor einem südafrikanischen Gericht erscheinen.

Wegen illegalen Wildtierhandels sind zwei Deutsche in Südafrika festgenommen worden. Wie das südafrikanische Umweltministerium am Sonntag mitteilte, wurden die beiden Männer am Freitag in der Provinz Northern Cape nahe der Grenze zu Botsuana und Namibia gefasst. Ihnen wird vorgeworfen, illegal seltene Reptilien wie Panzergürtelschweife, Geckos und Schildkröten gefangen zu haben, um sie ins Ausland zu schmuggeln und als exotische Haustiere zu verkaufen.

Die beiden Verdächtigen sollen dem Ministerium zufolge am Montag vor einem Gericht erscheinen. Ihre Festnahme ist demnach das Ergebnis einer Zusammenarbeit mehrerer Nationalparks, Polizeiorganisationen und Umweltbehörden.

Sämtliche südafrikanische Schildkrötenarten sowie mehrere Echsenarten sind dem Ministerium zufolge auf der Cites-Liste der bedrohten Arten aufgeführt.