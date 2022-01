Einsatz in Sachsen-Anhalt

Landgericht in Halle wegen Bombendrohung geräumt

31.01.2022, 10:53 Uhr

Bombendrohung über Online-Kontaktformular: Das Landgericht in Halle ist geräumt worden. Die Hintergründe sind derzeit unklar.

Das Landgericht in Halle ist am Montag wegen einer Bombendrohung geräumt worden. Das teilte ein Sprecher des Gerichts mit. "Über das Online-Kontaktformular war am Morgen eine Bombendrohung eingegangen", sagte der Sprecher weiter.



Die Polizei sicherte den Einsatzort. Wer den Einsatz aus welchem Motiv auslöste, war zunächst unklar.