Polizisten bei Verkehrskontrolle erschossen

Das ist über den Tatverdächtigen bislang bekannt

31.01.2022, 17:11 Uhr | lw, t-online

In Rheinland-Pfalz wurden zwei Beamte erschossen. Nun hat die Polizei einen 38-Jährigen verhaftet. Er soll bei der Verkehrskontrolle Wild im Auto gehabt haben. Das würde auch zu seinem Beruf passen.

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz hat die Polizei einen der Verdächtigen verhaftet. Bei dem Mann handelt es sich demnach um den 38-jährigen Andreas S. aus Spiesen-Elversberg im Saarland.

Der Tatverdächtige soll in der Vergangenheit wegen Unfallflucht aufgefallen sein und einen Waffenschein besitzen, hieß es aus Sicherheitskreisen. Laut Informationen von t-online betreibt der Verdächtige einen Wildhandel im saarländischen Neunkirchen. Zudem ist er Geschäftsführer einer Bäckerei, die 2020 insolvent gegangen ist.

Hier liegt der Tatort - Zwei Polizisten bei Verkehrskontrolle erschossen Hier liegt der Tatort Zwei Polizisten bei Verkehrskontrolle erschossen Schüsse Im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz: In der Nacht wurden zwei Polizisten tödlich verletzt. Die Tat passierte bei einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 22 in Ulmet.mehr

Wild im Auto des Verdächtigen gefunden

Die 24 Jahre alte Polizeianwärterin und der 29 Jahre alte Polizeibeamte waren am frühen Montagmorgen gegen 4.20 Uhr bei einer Verkehrskontrolle an einer Kreisstraße in der Pfalz erschossen worden. Die Beamten hatten nach Angaben aus Sicherheitskreisen zuvor per Funk gemeldet, in einem Fahrzeug sei totes Wild gefunden worden. Später meldeten sie "Die schießen".

Der Polizist soll demnach am Tatort noch mehrere Schüsse abgegeben haben. Die Waffe seiner Kollegin kam offensichtlich nicht zum Einsatz, ihre Pistole steckte noch im Holster. Die junge Frau war nach Polizeiangaben sofort tot. Der 29-Jährige habe zunächst noch gelebt, sei aber gestorben, als die Rettungskräfte eintrafen, berichtete ein Polizeisprecher. Beide Opfer stammten wie der Tatverdächtige aus dem Saarland.