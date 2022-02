Haftbefehl in Sachsen-Anhalt

Gewaltsamer Tod eines 19-Jährigen – Verdächtiger in U-Haft

07.02.2022, 07:29 Uhr | dpa

Ein 19-Jähriger erliegt im Krankenhaus seinen Verletzungen. Ein 20-Jähriger steht unter Verdacht, ihn mit einem messerähnlichen Gegenstand schwer verletzt zu haben.

Nach dem gewaltsamen Tod eines 19-Jährigen am Freitagabend im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Dabei handele es sich um einen 20 Jahre alten Mann aus der Lutherstadt Wittenberg, bei dem auch ein "messerähnlicher Gegenstand" als mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt worden sei, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag in Dessau-Roßlau mit.



Der am Samstag vom Amtsgericht Dessau-Roßlau verkündete Haftbefehl laute auf Körperverletzung mit Todesfolge, hieß es.



Den Angaben zufolge konnte das aus Dessau-Roßlau stammende Opfer zunächst wiederbelebt werden, der junge Mann starb aber kurz darauf im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen "im Bereich der unteren Körperhälfte". Die Ermittlungen dauerten an, hieß es.