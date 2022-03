Kirche in Mannheim

Mann attackiert Polizisten mit Kreuz und Bibel

15.03.2022, 08:09 Uhr | AFP

Er warf mit Kerzen um sich und zündete Zweige an: Ein 32-Jähriger hat in einer Kirche randaliert. Auch vor den alarmierten Polizeibeamten machte er keinen Halt – erst die Besatzungen mehrerer Streifenwagen stoppten ihn.

Ein unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehender Mann hat in einer Mannheimer Kirche randaliert und herbeigerufene Polizisten mit einem Kreuz sowie einer Bibel attackiert.

Wie die Beamten in der baden-württembergischen Stadt am Montag mitteilten, waren die Besatzungen von mehreren Streifenwagen nötig, um den hochaggressiven 32-Jährigen zu überwältigen.

Der Mann kam demnach am Samstagabend in die Kirche, warf mit Kerzen um sich und zündete mitgebrachte Äste an. Außerdem ging er auf den Pfarrer und einen Hausmeister los.

32-Jähriger und Polizisten wurden verletzt

Als die von den Attackierten alarmierten Polizisten eintrafen, griff sich der Randalierer unter anderem eine Bibel und ein Kreuz. Damit schlug er auf die Beamten ein. Zudem schlug er einem der Polizisten eine Vase gegen den Kopf.

Zusätzlich versuchte er nach Angaben der Polizei vergeblich, einem Beamten die Dienstwaffe aus dem Holster zu ziehen. Auch der Einsatz von Pfefferspray zeigte keine Wirkung. Nach Eintreffen weiterer Verstärkung wurde der Mann überwältigt. Der Angreifer und zwei Polizisten wurden bei dem Geschehen verletzt.



Eine Untersuchung in einem Krankenhaus ergab, dass der Randalierer offenbar unter dem kombinierten Einfluss von Alkohol, Drogen und Medikamenten stand.