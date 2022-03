Polizeifahndung läuft

Unbekannte überfallen Bäckerei mit Holzlatte

18.03.2022, 10:58 Uhr | dpa

Ein Kriminaltechniker fotografiert die Bäckerei: Mit einer Holzlatte haben zwei unbekannte Täter in Mannheim eine Bäckerei gestürmt. (Quelle: René Priebe/PR-Video/dpa)

Zwei unbekannte Täter haben am Freitagmorgen eine Bäckerei in Mannheim überfallen. Sie waren mit einer Holzlatte bewaffnet – und flohen mit Bargeld.

Mit einer Holzlatte haben zwei unbekannte Täter am Freitagmorgen in Mannheim eine Bäckerei gestürmt. Zurzeit läuft die Fahndung nach den flüchtenden jungen Erwachsenen, wie die Polizei mitteilte.



Gegen 6 Uhr betraten die Täter die Bäckerei, wo sie die Verkäuferin mit einer Holzlatte bedrohten. Nach Erhalt des Bargeldes in unbekannter Höhe flüchteten sie in unbekannte Richtung.