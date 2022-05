Ein toter Erwachsener, zwei verletzte Jugendliche: In Bielefeld ist ein Streit eskaliert ‚Äď und die Bilanz ist schockierend. Ein Teenager meldete sich selbst bei der Polizei. Die Ermittlungen halten an.

Nach einer tödlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen auf einem Sportplatz in Bielefeld sitzt ein 15-Jähriger in Untersuchungshaft. Ein Richter habe diese wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeordnet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstagnachmittag mit. Bei dem Streit war ein 26-Jähriger ums Leben gekommen, ein 16-Jähriger wurde schwer und ein 15-Jähriger leicht verletzt, wie es weiter hieß.