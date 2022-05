Aktualisiert am 10.05.2022 - 12:58 Uhr

Aktualisiert am 10.05.2022 - 12:58 Uhr

In Deutschland gibt es immer mehr Straftaten. Als Grund daf├╝r wird unter anderem die Corona-Pandemie vermutet. Den h├Âchsten Anstieg gab es bei einer eher unbestimmten Gruppe.

Die Zahl der politisch motivierten Straftaten hat im vergangenen Jahr noch deutlicher zugenommen als bisher bekannt. Das gilt nicht nur f├╝r sogenannte Propagandadelikte, auch bei den Gewalttaten steigt die Kurve an. Wie aus der am Dienstag ver├Âffentlichten Statistik des Bundeskriminalamtes (BKA) f├╝r 2021 hervorgeht, wurden im Jahresverlauf in Deutschland 55.048 Straftaten mit politischem Hintergrund gez├Ąhlt. Das war ein H├Âchstwert und gut 23 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Zahl der politisch motivierten Gewalttaten stieg um 15,5 Prozent auf 3.899 Straftaten.