Schwestern von Verwandten nach Pakistan gelockt und ermordet

Zwei Schwestern einer in Spanien lebenden Familie aus Pakistan sollen in das s├╝dasiatische Land gelockt und dort von Verwandten get├Âtet worden sein. Die Polizei in der Provinz Punjab nahm mehrere Verd├Ąchtige fest, darunter auch einen Bruder und einen Onkel, wie sie am Montag mitteilte.

Offenbar hatten die beiden jungen Frauen nach Ansicht der mutma├člichen T├Ąter die Ehre der Familie verletzt. Den Informationen zufolge waren sie in ihrer Heimatstadt Gujrat mit ihren Cousins verheiratet, wollten sich aber scheiden lassen, um die M├Ąnner ihrer Wahl in Spanien zu heiraten.

Polizei: Verwandter erstattete Anzeige

Die Familie habe sie nach Pakistan gelockt und ihnen versichert, sie w├╝rden geschieden ÔÇô doch ein Bruder und ein Onkel h├Ątten da bereits den Mordplan geschmiedet, sagte der ├Ârtliche Polizeichef Atta-ur-Rehman. Die beiden Frauen kamen am 19. Mai in Pakistan an und wurden am darauffolgenden Tag get├Âtet, wie Rehman weiter sagte. Der Fall wurde demnach am Sonntag bekannt, als ein Verwandter bei der Polizei Anzeige erstattete.