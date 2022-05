Zwei MÀnner in Schweden getötet

BandenkriminalitĂ€t spielt in Schweden eine zunehmend grĂ¶ĂŸere Rolle. Nun sind zwei junge MĂ€nner erschossen worden. Erst vor einigen Tagen war es zu einem Ă€hnlichen Fall gekommen.

Bei SchĂŒssen in der schwedischen Stadt Örebro sind zwei Menschen getötet worden. Wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte, handelte es sich um zwei MĂ€nner im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, die aus der Stadt stammten und am Sonntagabend tödlich verletzt wurden. TatverdĂ€chtige wurden noch nicht gefasst.