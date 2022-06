Die Polizei in Delmenhorst nahm einen Mann in Gewahrsam, der alkoholisiert und suizidgefÀhrdet war. Als der 43-JÀhrige sich unkooperativ verhielt, sollen drei Beamte auf ihn losgegangen sein. Ein Strafverfahren lÀuft.

Die Polizei in Niedersachsen ermittelt gegen drei ihrer Beamten wegen eines mutmaßlichen gewaltsamen Übergriffs. Wie die Polizeidirektion Oldenburg mitteilte, besteht nach einer ersten Bewertung der konkrete Verdacht auf Körperverletzung im Amt. Demnach geht es um einen Vorfall, der sich am vergangenen Samstag auf einer Wache in Delmenhorst ereignete. Betroffen war ein 41-jĂ€hriger Mann in Gewahrsam.