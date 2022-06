Flüchtige Deutsche melden sich – Telefonkontakt mit Töchtern

Aktualisiert am 07.06.2022 - 10:48 Uhr

Aktualisiert am 07.06.2022 - 10:48 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Eltern der zwei in Paraguay vermissten deutschen MĂ€dchen stehen nach Angaben ihres Anwalts in telefonischem Kontakt mit den Kindern. Die Mutter der zehnjĂ€hrigen Clara, Anne Maja Reiniger-Egler, sowie der Vater der elfjĂ€hrigen Lara Valentina, Filip Blank, hatten "Gelegenheit zu einem direkten telefonischen Austausch mit ihren Töchtern", erklĂ€rte Anwalt Stephan Schultheiss am Montag. Demnach fanden auch erste "fruchtbare GesprĂ€che" mit den untergetauchten frĂŒheren Partnern der Elternteile statt.