"Amoktat" an Schule angek├╝ndigt ÔÇô Polizei vernimmt Sch├╝lerinnen

Hat die Bielefelder Polizei eine Gewalttat an einer Schule vereitelt? Eine Jugendliche soll am Morgen eine Drohung verschickt haben ÔÇô Beamte sicherten das Gel├Ąnde.

Die Polizei hat wom├Âglich eine Gewalttat an einer Schule in Bielefeld verhindert. Es bestehe der "Verdacht der Ank├╝ndigung einer Amoktat", berichtete ein Polizeisprecher am Montag. Zwei Sch├╝lerinnen im Jugendlichen-Alter w├╝rden vernommen.