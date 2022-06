Mann fährt betrunken Mofa – und zeigt sich selbst an

Ein solcher Notruf erreicht die Polizei nicht alle Tage: In Baden-Württemberg hat sich ein 31-Jähriger selbst gestellt, weil er zuvor betrunken mit dem Mofa unterwegs gewesen war. Jetzt muss er mit Konsequenzen rechnen.

Ein 31 Jahre alter Mann hat der Polizei per Notruf gemeldet, dass er betrunken Mofa gefahren sei. Nach Angaben der Polizei wiederholte der Mann nach dem Anruf am späten Mittwochabend vor der Polizeiwache in Altshausen (Baden-Württemberg), dass er mehr als zehn Kilometer betrunken mit dem Mofa gefahren sei.