Willem Holleeder: Heineken-Entführer aus der Niederlande scheitert vor Gericht

Einer der berüchtigtsten Verbrecher der Niederlande, Willem Holleeder, bleibt lebenslang in Haft. Das Berufungsgericht in Amsterdam hielt am Freitag das Urteil der vorherigen Instanz aufrecht. Der Amsterdamer König der Unterwelt und frühere Entführer des Brauerei-Erben Freddy Heineken war im Juli 2019 schuldig gesprochen worden, die Ermordung von fünf Menschen in Auftrag gegeben zu haben. Der 64-Jährige beteuert weiter seine Unschuld.