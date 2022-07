Gedenkstätte Buchenwald: Unbekannte sägen Erinnerungsbäume ab

Unbekannte sägen Gedenkbäume in ehemaligem KZ ab

Sie standen für ermordete Kinder und namentlich bekannte Opfer der Nazis: In der Gedenkstätte Buchenwald wurden Bäume abgesägt – nicht zum ersten Mal.

Nahe der Gedenkstätte Buchenwald sind sieben Bäume abgesägt worden, die an Opfer des NS-Konzentrationslagers bei Weimar erinnern sollen. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist bisher unklar. Die Bäume waren den getöteten Kindern von Buchenwald sowie sechs namentlich genannten Häftlingen gewidmet, wie der Sprecher der Gedenkstätte, Rikola-Gunnar Lüttgenau, am Mittwoch mitteilte.

"Wir sind entsetzt über den gezielten Angriff auf das Gedenken", schrieb die Gedenkstätten-Stiftung Buchenwald und Mittelbau-Dora auf Twitter . Immer wieder habe es in der Vergangenheit in der Gedenkstätte Beschädigungen von Gedenktafeln oder Hinweisschildern oder Hakenkreuz-Schmierereien gegeben, sagte Lüttgenau.

Die jetzt abgesägten Gedenkbäume standen nach seinen Angaben an der Trasse der ehemaligen Buchenwaldbahn, mit der Menschen aus ganz Europa von den Nationalsozialisten in das Konzentrationslager gebracht worden waren. Sie liegt etwas außerhalb des eigentlichen Gedenkstättenareals. Es sei nicht die erste Zerstörung von Bäumen an dieser Stelle gewesen, sagte der Sprecher. Bereits vor einigen Jahren mussten Pflanzungen ersetzt werden.