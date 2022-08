Kripo ermittelt nach tödlichem Sturz aus Achterbahn

Am Samstag starb eine Saarländerin beim Sturz aus einer Achterbahn im rheinland-pfälzischen Klotten. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei in dem Fall.

Nach einem tödlichen Sturz aus der Achterbahn des Freizeitparks in Klotten in Rheinland-Pfalz hat die Kripo am Montag ihre Ermittlungen fortgesetzt. Schon zuvor seien Spuren gesichert und Zeugen befragt worden, teilten die Ermittler mit. Zu Spekulationen etwa über einen technischen Defekt, Fahrlässigkeit oder Leichtsinn hieß es, die Unfallursache bleibe vorerst unbekannt. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Bei Todesfällen dieser Art können Staatsanwaltschaften auch die Einschaltung von Gutachtern sowie die Obduktion der Opfer anordnen.