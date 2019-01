Vermisstenfall

13-Jähriger seit sechs Tagen verschwunden

02.01.2019, 14:53 Uhr | nhr, t-online.de

Seit sechs Tagen sucht die Polizei nach dem 13-jährigen Andrii Tymchenko aus Bobenheim-Roxheim nahe Mannheim. Er soll mit einem 21-Jährigen unterwegs sein.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen ist seit dem 28. Dezember auf der Suche nach dem 13-jährigen Andrii Tymchenko aus Bobenheim-Roxheim. Die Beamten nehmen an, dass er sich in der Begleitung eines 21-jährigen Mannes befindet.



Der Vermisste 13-Jährige ist etwa 1,65 Meter groß, hat braunes mittellanges Haar und ist schlank. Zum Zeitpunkt des Verschwindens war er nach Angaben der Polizei mit einer kurzen dunklen Hose und einem T-Shirt oder Langarmshirt bekleidet. Obwohl die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wurde, gibt es bisher keine Hinweise auf den Verbleib des Jugendlichen.







Zum Begleiter des Jungen gibt die Polizei zunächst keine Beschreibung heraus. Es gebe bisher keine Hinweise auf ein Verbrechen, heißt es von einer Sprecherin. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-2773 bei der Kriminalpolizei zu melden.