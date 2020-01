Leserdebatte

Was bleibt am Ende des Lebens?

Monty-Python-Star Terry Jones ist tot. Doch was bleibt eigentlich, wenn ein Mensch geht? Welche Aspekte machen das Leben unvergessen – was zählt am Ende?

Der britische Komiker und Filmregisseur Terry Jones hat sich in seinem Leben mit vielen Dingen befasst. Er hat Bücher geschrieben und Filme gedreht. Damit hat er Dinge für die Nachwelt erschaffen. Jetzt ist er im Alter von 77 Jahren gestorben. Ein Anlass, über den Abschied nachzudenken.



Peter Schink, stellvertretender Chefredakteur von t-online.de, beschäftigt sich in seinem Morgennewsletter vom Donnerstag mit der Frage: Was bleibt? Für ihn zählt: "Gelebt zu haben. Und zwar das Leben, das wir selbst leben wollten. Nicht eines, das wir leben sollten."

Wir wollen mit Ihnen darüber diskutieren, was einem Menschen am Ende bleibt. Welche Dinge sind es, die das Leben unvergesslich machen? Sind es eher die Erlebnisse mit Familie und Freunden, die diese mitnehmen und für sich weitertragen, oder stehen für Sie eher Erfolge in Beruf und Karriere im Vordergrund? Versuchen Sie, etwas Bleibendes zu schaffen?

