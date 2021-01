Frau von Baum erschlagen

Schneemassen strapazieren Teile Deutschlands – eine Tote

15.01.2021, 08:21 Uhr | dpa

Schneebruch an einer Landstraße in der Nähe von Geringswalde in Mittelsachsen (Archivbild). In Baden-Württemberg ist eine Frau von einem umstürzendem Baum getroffen worden und starb später. (Quelle: Mario Hösel/dpa)