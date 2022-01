"Meinen großen Respekt"

Sparkasse klebt deutlichen Appell an Tür

30.01.2022, 12:27 Uhr | t-online, NoS

Logo der Sparkasse: Die Filiale in Neunkirchen lässt ihr Türen nachts bewusst offen. (Quelle: Future Image/imago images)

Ein kleiner Zettel mit einer großen Geste: Die Sparkasse in Neunkirchen ist derzeit im Gespräch. Ein Post auf Facebook machte eine Aktion publik, die viele Menschen berührt.

Im Saarland berührt eine Aktion der Sparkasse derzeit viele Menschen. In der Facebook-Gruppe "Neunkirchen (Saar)" tauchte ein Post auf, der ein an die Eingangstür geklebtes Blatt einer Filiale in Neunkirchen zeigt.

Die Botschaft darauf: Die Sparkasse lässt ihr Türen nachts bewusst für Obdachlose offen, damit sie die kalten Nächte überstehen. Die Filiale verweist außerdem darauf, dass Menschen, die ein Dach über dem Kopf haben, Verständnis haben sollten. So heißt es auf dem Zettel: "Seien Sie stattdessen dankbar dafür, dass Sie im Winter nicht vor verschlossenen Türen stehen, sondern auf ein warmes Bett zurückgreifen können. Sie wissen nicht, weshalb der andere dieses Glück nicht hat. Also zeigen Sie Menschlichkeit! Es ist schon schlimm genug."

Zettel an der Sparkasse Neunkirchen: Die Aktion berührte viele Menschen. (Quelle: Screenshot Facebook)